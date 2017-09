Wiener FPÖ fordert 15.000 neue Gemeindewohnungen pro Jahr

Wiener FPÖ ortet im im sozialen Wohnbau einen "Notstand" - © APA

Die Wiener FPÖ macht sich im Wahlkampf Gedanken über die Senkung von Mietkosten. Klubobmann Dominik Nepp forderte am Mittwoch deshalb den Bau von 15.000 neuen Gemeindewohnungen pro Jahr in der Bundeshauptstadt. Denn es gebe vor allem im sozialen Wohnbau einen “Notstand”, wie er in einer Pressekonferenz befand.