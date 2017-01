Wiener Flughafen im Jahr 2016 mit 23,4 Mio. Passagieren

“Geopolitische Krisensituationen, wie in der Türkei und Russland, sind auch am Standort Wien nicht spurlos vorübergegangen”, so Flughafen-Vorstand Julian Jäger am Dienstag in einer Aussendung. Starke Passagierzuwächse, vor allem bei Billigfluggesellschaften wie Eurowings und easyJet, hätten aber zu einem Rekordjahr am Flughafen Wien geführt. Den stärksten Zuwachs gab es im Dezember mit einem Passagierplus von 9,8 Prozent. Für den Flughafen-Vorstand wird das Geschäftsjahr 2017 aber “sehr herausfordernd”, vor allem aufgrund der Umstrukturierung der airberlin-Gruppe. Wachstumsimpulse erwartet er von Eurowings, Austrian Airlines und easyJet.

Das höchste Passagieraufkommen am Flughafen Wien verzeichnete im Jahr 2016 die Destination London mit 604.168 abgeflogenen Passagieren, gefolgt von Frankfurt (591.631) und Zürich (492.252). Beim Passagieranteil lagen die Austrian Airlines mit 44,5 Prozent weit in Führung, vor Niki (“flyniki”) mit 9,2 Prozent, airberlin mit 6,2 Prozent, Eurowings (und Germanwings) mit 5,5 Prozent und Lufthansa mit 3,9 Prozent.

Flughafen-Vorstand Günther Ofner bestätigte, dass das Unternehmen alle Finanzziele 2016 erreichen wird. “Deshalb können wir unseren Aktionären auch eine deutliche Erhöhung der Dividende in Aussicht stellen”, erklärte Ofner. Bis 2025 will der Flughafen Wien rund 1,6 Mrd. Euro investieren, exklusive der Investitionen für die 3. Piste.

