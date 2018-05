Wiener Donauturm nach Umbau wieder geöffnet

Der Wiener Donauturm hat wieder geöffnet. Nach einer fünfmonatigen Umbauphase sind seit vergangener Woche das neu gestaltete Drehrestaurant, die Aussichtsplattformen und das Cafe wieder für Besucher zugänglich. Die Eröffnung des Bierlokals und des Gastgartens am Fuße des Turms verzögert sich allerdings. Derzeit laufen die Behördenverfahren, spätestens im Herbst soll der Umbau abgeschlossen sein.

“Der Ausblick ist gleich geblieben, aber das Gesamterlebnis hat sich doch sehr gewandelt”, sagte Unternehmenssprecherin Claudia Pich am Montag bei einer Presseführung. Das Drehrestaurant auf 170 Metern und das darunterliegende Kaffeehaus wurden in den Stil der 1960er-Jahre zurückgeführt. Neu gestaltet wurde auch der Eingangsbereich. Außerdem wurden die Brandschutz- und Sicherheitsmaßnahmen auf den neuesten Stand gebracht.

Neues erwartet die Besucher auch auf den beiden Aussichtsplattformen. Interaktive Panorama-Screens geben in acht Sprachen Auskunft über die umliegenden Sehenswürdigkeiten. Mittels Touchfunktion kann ganz nah an die Attraktionen herangezoomt werden. Die Bildschirme findet man sowohl auf der Outdoor- als auch auf der Indoor-Terrasse des Turms. “Früher hat man in Fernrohre einen Schilling eingeworfen und hat dann versucht, irgendetwas zu sehen. Jetzt kann man mit diesen großen Screens wirklich den Blick vertiefen und auch noch etwas über die Geschichte der Gebäude in Erfahrung bringen”, sagte Eichinger. Die Bungee-Jumping-Rampe wurde im Zuge des Umbaus übrigens abgebaut. “Das passt nicht zu unserem Konzept”, sagte Pich.