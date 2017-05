Am 27. Mai ist das Café Industrie endgültig Geschichte. Bereits zuvor hatte der Gastronomiebetrieb, so war zu hören, mit der Stadt Wien zu kämpfen: Dort regelmäßig veranstaltete Konzerte und Lesungen wurden aufgrund verhängter Schallschutz-Auflagen untersagt. Etwas mehr als ein Jahr später ist nun endgültig Schluss mit dem Traditionslokal am Margaretengürtel.

(APA)