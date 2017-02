Wiener Berufsretter tragen künftig blau-orange Uniformen

Neue Uniformen für besseren Schutz - © APA

Nach 25 Jahren rot-blau sind die Wiener Berufsretter künftig in blau-orangen Einsatzuniformen unterwegs. In einer ersten Bestellung wurden Uniformen im Wert von rund 400.000 Euro angekauft. Nun soll kontinuierlich auf das neue Modell umgestellt werden. Die blau-orangen Garnituren wurden am Montag von Gesundheitsstadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ) und dem Rettungschef Rainer Gottwald, vorgestellt.