Wiener attackierte zuerst seine Freundin und dann Polizei

Jedoch war die Auseinandersetzung so heftig, dass anwesende Bekannte des Paares die Polizei riefen. Der 27-Jährige ging jedoch auch auf die Beamten los. Dabei würgte er sogar einen Polizisten. Als er von der Exekutive zu Boden gebracht wurde, schlug er mehrmals mit dem Kopf aus, berichtete Sprecher Patrick Maierhofer am Samstag. Nachdem der Mann auch mit den Füßen nachgetreten hatte, wurden ihm Fußfesseln angelegt, anschließend wurde er in Gewahrsam genommen.

