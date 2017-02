Wiener Alkolenker randalierte nach Unfall

Ein offensichtlich alkoholisierter Pkw-Fahrer hat am Donnerstag gegen 22.30 Uhr beim Museumsquartier in Wien-Neubau einen Unfall verursacht, danach einen Polizisten attackiert und schließlich im Arrestwagen weiter randaliert. Der 35-Jährige wurde aufgrund seines Verhaltens in einer Sicherheitszelle untergebracht, berichtete die Polizei am Samstag. Verletzt wurde niemand.

Bevor die Beamten der nahegelegenen Polizeiinspektion Stiftgasse am Unfallort eintrafen, beschädigte der 35-Jährige erst bei der Fahrt aus einer Parkgarage den Ausfahrtsschranken und prallte danach mit dem Fahrzeug gegen eine Betonmauer. Die Polizisten wurden dann von dem Unfallfahrer lautstark beschimpft, einen Alkotest verweigerte er. Auf mehrfache Abmahnungen durch die Beamten reagierte er damit, dass er einen der Polizisten mit seinen geballten Fäusten zu attackieren versuchte, so die Polizei. Infolge dessen wurde der 35-Jährige festgenommen, der Führerschein wurde ihm abgenommen. Im Arrestwagen randalierte der Mann weiter. Er bespuckte demnach den Innenraum des Fahrzeuges und schlug mehrfach mit seinem Kopf gegen die Türe, woraufhin er nach der Fahrt in einer Sicherheitszelle untergebracht wurde.