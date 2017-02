Wiener Ärztekammer-Präsident für Hauptverband-Abschaffung

Hauptverband für Szekeres "die reformresistentesten" - © APA (Archiv)

Der Wiener Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres will den Hauptverband der Sozialversicherungsträger abschaffen. In seinem Internet-Blog szekeres.at ruft er dazu auf, ernsthaft darüber nachzudenken, “wie wir ein System, das nur noch sich selbst verwaltet, auflösen”. Im Hauptverband sieht man die Attacke in dem laufenden Wahlkampf für die Ärztekammerwahlen begründet.