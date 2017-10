Wien mit drei Top-Ten-Stars – Thiem hofft auf Steigerung

Nach den Absagen von Murray, Milos Raonic und Tomas Berdych, die allesamt auf der ATP-Tour 2017 nicht mehr spielen werden, freut man sich in Wien auf das Erscheinen des deutschen Jungstars Zverev sowie des Australian-Open-Halbfinalisten Dimitrow. Zverev hat in diesem Jahr schon fünf Titel, darunter die Masters-1000-Events in Rom und Montreal gewonnen. Er ist aktuell Dritter im Race, unmittelbar vor Thiem, und ist wie der Niederösterreicher schon für die ATP-World-Tour-Finals in London qualifiziert. Der Weltranglisten-Achte Dimitrow steht unmittelbar vor seinem London-Ticket und möchte als Race-Sechster in Wien wertvolle Punkte sammeln.

Für Thiem, der zum bereits achten Mal in Wien antritt, wird das Unternehmen “erster ATP-Titel in Österreich” freilich alles andere als ein Kinderspiel. Der 24-Jährige kommt als frisch gebackene Nummer 6 nach Wien und hat sich gerade erst und schon zum zweiten Mal für das “Masters” in der Londoner O2-Arena qualifiziert.

Nach seiner zuletzt mageren Ausbeute in Asien (drei Auftakt-Niederlagen) und auch seit 2013 (Viertelfinale) nur einem Stadthallen-Sieg bei drei Niederlagen gilt es für Thiem, wieder zu seiner Bestform zu finden. “Ich fühle mich jetzt frisch. Ich will einfach wieder gut Tennis spielen, was ich in den letzten Turnieren sicher zu wenig gezeigt habe. Wenn ich das mache, werden die Ergebnisse auch zufriedenstellend sein”, hofft Thiem, der am Donnerstag erstmals in der Stadthalle trainierte.

Turnierbotschafter Thomas Muster, der Anfang des Monats seinen “Fünfziger” gefeiert hat, weiß um die Möglichkeiten Thiems in Wien. “Ja, er kann das Turnier gewinnen. Aber in dieser Kategorie als 500er-Turnier hat man einfach andere Gegner, da gibt es keinen Durchmarsch. Man kann auch gegen Jeden verlieren”, erklärte Muster Anfang Oktober. “Was bleibt, ist dieser Druck, dass man sich zu Hause beweisen will und muss”, erinnerte sich Muster an seine eigene Karriere. “Er behauptet immer, es ist kein Druck, ich behaupte das Gegenteil”, meinte der 44-fache Turniersieger schmunzelnd.

Gleichzeitig bietet die Stadthalle und der Heimvorteil natürlich auch eine Chance. “Die Stadthalle hat eine unglaubliche Atmosphäre. Wenn man dort Leistung bringt und das Publikum sieht, dass es eine Chance gibt, wird man enorm gepuscht”, sagte Muster. Dies darf spätestens ab Dienstag, dem “THIEMStag”, und dem ersten Auftritt von Österreichs Sportstar von den Fans auch erwartet werden.

Als zweiter Österreicher des größten Tennisturniers in der Alpenrepublik hat Sebastian Ofner eine Wildcard erhalten, aus eigener Kraft schafft aktuell kein ÖTV-Mann den Sprung ins Hauptfeld. Ofner hat in diesem Jahr bei seinem ersten Major- und auch Rasen-Turnier überhaupt mit seinem tollen Lauf aus der Wimbledon-Qualifikation bis in die dritte Runde aufhorchen lassen. Später bestätigte das 21-jährige Talent aus der Steiermark mit dem Kitzbühel-Halbfinale, dass es sich um keinen Ausreißer nach oben gehandelt hat.

Neben dem Top-Ten-Trio Zverev-Thiem-Dimitrow haben sich auch Pablo Carreno Busta (ESP/ATP-11.), die US-Aufschlag-Riesen John Isner (13.), Sam Querrey (14.) sowie das südafrikanische Aufschlag-Ass Kevin Anderson und Ex-Sieger Jo-Wilfried Tsonga (FRA/17.) für Wien angekündigt.

Die Besetzung kann sich trotz der Konkurrenz mit dem ATP-500-Turnier in Basel, wo Roger Federer das Feld nach der Absage von Rafael Nadal vor Marin Cilic und David Goffin anführen wird, sehen lassen. Denn im “Seuchenjahr 2017” mit einer von Murray, Novak Djokovic und Stan Wawrinka angeführten Verletztenliste haben viele Stars ihre Saison schon vorzeitig beendet.

(APA)