Wien mit drei Top-Ten-Spielern und US-Open Finalist Anderson

Die Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle warten 2017 mit zumindest drei Top-Ten-Spielern, Lokalmatador Dominic Thiem sowie dem US-Open-Finalisten Kevin Anderson auf. Nummer eins der aktuellen Setzliste ist Deutschlands Jungstar Alexander Zverev vor Thiem und dem Spanier Pablo Carreno Busta. Thiem hat bereits diese Woche beim Davis Cup in Wels seinen ersten Heimauftritt nach den US Open.