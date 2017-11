Wien erwartet spürbare Besucherzuwächse im Winter

Die Wiener Tourismusbranche kann sich im bevorstehenden Winter auf spürbare Besucherzuwächse freuen. Davon geht jedenfalls der "Vienna Tourism Indicator" (VTI) aus, den die Schloss Schönbrunn Kultur- und Betriebsgesellschaft (SKB) halbjährlich erstellt.

Die Bundeshauptstadt lockt die Besucher mit ihrem großen Kulturangebot, dem Ruf, eine sehr sichere Stadt zu sein sowie mit den zahlreichen Weihnachtsmärkten und dem Silvesterpfad. “Seit 2002 wird ein Anstieg der Touristinnenzahlen in der Wiener Reisebranche verzeichnet. Auch für die kommenden Wintermonate sind die Erwartungen überwiegend positiv,” erklärte Klaus Panholzer, Geschäftsführer der SKB, anlässlich der Veröffentlichung des Berichts.

Vor allem China, Deutschland, die USA und Japan dürften laut dem der APA vorliegenden Index an Bedeutung gewinnen. Von den deutschen Gästen wird Wien laut Einschätzung der Branchenexperten entgegen dem Klischee des Wiener Grants als gastfreundlich, sympathisch, kultiviert, genussvoll und charmant empfunden. Auch für die Besucher aus Japan ist die Gastfreundlichkeit ein wichtiges Motiv für einen Wien-Besuch. Zudem werde sich die direkte Flugverbindung von Tokio nach Wien in einem Gästeplus aus Japan niederschlagen, heißt es in dem Bericht.