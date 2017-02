Wien erhöht Strafen für Müllsünder

Höhere Strafen für weggeworfene Zigarettenstummel - © APA

Die Stadt Wien verschärft den Kampf gegen weggeworfene Zigarettenstummel, nicht aufgehobenen Hundekot und Sperrmüll am Gehsteig. Für Verunreinigungen im öffentlichen Raum können künftig bis zu 90 Euro Strafe verlangt werden. Die Novelle des Reinhaltegesetzes soll am 3. März im Landtag beschlossen werden, gab Umweltstadträtin Ulli Sima (SPÖ) in einer Aussendung am Mittwoch bekannt.