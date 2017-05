Wien Energie hat mittlerweile 30 Bürgerkraftwerke in Betrieb

19 Hektar an Solaranlagen sind derzeit in Gebrauch - © APA

Die Wien Energie hat vor fünf Jahren ihr erstes Bürgerkraftwerk in Betrieb genommen. Mittlerweile sind es 30 Anlagen im Großraum Wien, die grünen Strom aus Sonne und Wind erzeugen und an denen Private Anteile erwerben können. Investiert haben die rund 10.000 Beteiligten zusammen bisher mehr als 35 Mio. Euro. Die 30. Auflage startet kommenden Mittwoch mit einem Solarkraftwerk am Wiener Hafen.