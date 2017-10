Rankweil Zahlreiche Besucher ließen sich die Wiedereröffnung der St.-Michael-Kirche auf dem Liebfrauenberg in Rankweil nicht entgehen. Nach einjähriger Restaurierung wurde die Feier vergangenen Freitag von Pfarrer Wilfried Blum mit einem festlichen Abendgebet eröffnet. Diözesanbischof Benno Elbs gab der Kirche und dem ebenfalls neu errichteten St. Michael-Garten, am Eingang der Kirche, mit einem Gebet, Weihrauch und Weihwasser den Segen. Musikalisch umrahmt wurde der Abend vom Basilikachor. Die Kirche blieb in den vergangenen Jahrzehnten geschlossen, nun soll sie ein Ort der Ruhe sein, eine Oase für alle, „deren Weg nicht mehr weit ist“. Bischof Benno Elbs sprach einen besonderen Dank all jenen aus, die an der aufwendigen Restaurierung beteiligt waren.

Ausgrabungen zugedeckt

Die Ausgrabungen wurden wieder zugedeckt und befinden sich unter dem neu geschliffenen Holzfußboden. Die Malereien wurden alle im Nazarenerstil erhalten und erscheinen wieder in kräftigen Farben.

Ein gemütliches Beisammensein im Anschluss rundete den Abend und die Arbeiten rund um die St.-Michael-Kirche ab. SAR