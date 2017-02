“Wiederbelebtes” Inter absolviert Härtetest bei Leader Juve

Coach Stefano Pioli hat aus Inter wieder ein Siegerteam gemacht - © APA (AFP)

Das Gastspiel bei Serie-A-Tabellenführer Juventus Turin ist für den unter Coach Stefano Pioli wiederbelebten Großclub Inter Mailand am Sonntag der erste echte Härtetest. Nach sieben Siegen in Folge ist das gescheiterte 85-Tage-Experiment mit Trainer Frank de Boer vergessen. Inter tritt an, um Juventus’ 27 Heimspiele währende Siegesserie zu beenden. Auch von der Champions League träumt man wieder.