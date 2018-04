Wiederauferstehung der Frauen 1b-Mannschaft

Ab der neuen Meisterschaft wird RW Rankweil mit einer zweiten Kampfmannschaft auf Landesebene wieder vertreten sein.

“Ich will weiterspielen, muss aber aufgrund von bestimmten Gründen kürzer treten und nur noch in der zweiten Mannschaft agieren”, hofft Stephanie Golacz auf die Wiederauferstehung einer zweiten Frauenmannschaft bei FC RW Rankweil. Deshalb sucht sie zusammen mit Obmann Bernd Breuss in den nächsten Tagen neue Spielerinnen für die Rot-Weißen um eine Mannschaft herzustellen.