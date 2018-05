Wieder zwei Stockerl-Plätze bei Bludenz läuft

Im Rahmen von „Bludenz läuft” fand am 15. April wieder der „VORARLBERG >>BEWEGT KINDERMARATHON“ statt, an welchem Schulklassen aus dem ganzen Bezirk teilnahmen – unter anderem auch wieder zwei Gruppen der Volksschule Silbertal.

In der Wertung „Gemischte Klassen“ erreichte die 1./2. Klasse den 1. Rang beim ThöniBau Zwerg Marathon (neun teilnehmende Gruppen) und die 3./4. Klasse den 3. Rang beim Knirps Marathon (neun teilnehmende Gruppen) – welch Jubel bei den Kindern sowie den Lehrpersonen und Eltern!

Ein herzliches Dankeschön an die Lehrerinnen Andrea, Katharina und Brigitte für ihren persönlichen Einsatz, die vielen Begleitpersonen, welche im Rahmen der Großveranstaltung dafür sorgten, dass weder Kinder noch deren Jacken etc. verloren gingen, sowie an die Initiative „Vorarlberg bewegt“ des Landes Vorarlberg und die Initiatoren von „Bludenz läuft“ für die großartige Bewegung der Kinder. Es war wieder ein eindrückliches Erlebnis für alle!