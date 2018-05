Wieder Zugausfälle in Frankreich wegen Streiks

Wegen des Bahnstreiks in Frankreich haben sich Reisende am Donnerstag wegen erneuten Zugausfällen wieder gedulden müssen. Wie die staatliche Bahngesellschaft SNCF mitteilte, waren am Donnerstag etwa die Hälfte aller Verbindungen mit TGV-Hochgeschwindigkeitszügen vom Arbeitskampf betroffen.

Zwischen der Schweiz und Frankreich fielen über zwei Drittel der TGV-Lyria-Verbindungen aus, wie der Website des Unternehmens zu entnehmen war. Auch am Freitag ist ein Streiktag.

Die Eisenbahner protestieren seit einem Monat gegen den geplanten Umbau der staatlichen Bahngesellschaft SNCF und die Öffnung für mehr private Konkurrenz. Die Streiktage werden immer wieder unterbrochen von Tagen, an welchen das Bahnpersonal normal seiner Arbeit nachgeht. Gewerkschaften sollen am kommenden Montag von Premierminister Édouard Philippe empfangen werden.

Auch bei der Fluggesellschaft Air France ging der Streik am Donnerstag in eine neue Runde. Laut Management verkehren aber rund 85 Prozent der Flüge. Von Zürich und Genf waren rund die Hälfte der Air-France-Flüge vom Streik betroffen.