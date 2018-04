Wieder tolle Erfolge für VALBLU-Schwimmer

Graz (dk) Bei der 3-tägigen Int. Ströck-Atus -GRAZ -Trophy, wo über 100 Vereine aus 15 Nationen vertreten waren, mischten sich heuer vier Bludenzer Kaderathleten unter das hochkarätig besetzte Starterfeld.

Der 18-jährige Jan Niedermayer zog in den Brustbewerben gleich zwei Medaillen in seiner Altersklasse an Land. Über 50m Brust schwamm er im Vorlauf zu Silber. Er qualifizierte sich mit dieser Leistung zudem für den A-Finallauf. Dort unterbot er dann mit einer Zeit von 29,33 sek. seine erst im letzten Jahr aufgestellte eigene Landesrekordmarke um drei Zehntel. Über 100m Brust freute sich Jan über die Bronzemedaille.