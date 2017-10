Herbes Wetter in Nordwesteuropa - © APA (AFP)

Ein schwerer Sturm hat am Samstag Überschwemmungen und Verkehrsbehinderungen in Teilen Irlands und Großbritanniens verursacht. Hohe Wellen überspülten Küstenabschnitte und Straßen. In Wales und Südengland fielen einige Züge aus; auch Fährverbindungen wurden eingestellt.