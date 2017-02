Wieder protestierten Tausende Rumänen gegen Regierung

Die Demonstrationen reißen nicht ab - © APA (AFP)

Die Protestserie gegen die Regierung in Rumänien geht weiter. Mehr als zehntausend Demonstranten verlangten am Freitag landesweit den elften Tag in Folge den Rücktritt der sozialliberalen Regierung, der sie vorwerfen, den Kampf gegen Korruption bremsen zu wollen.