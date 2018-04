Wieder Pollensturm über dem Ländle!

Erneut Pollensturm-Alarm über Vorarlberg: Pollen und Blütenstaub formierten sich bei Frastanz und Feldkirch zu einer unübersehbaren Wolke.

Wieder ein Pollensturm über dem Ländle: Ansteigende Temperaturen und Sonnenschein sind die idealen Bedingungen für den Pollenflug. Auch in Vorarlberg machte sich dies bemerkbar. Der Grund dafür: Wegen der stürmischen Entwicklung der Natur in den vergangenen Tagen ist das Aufkommen von Pollen derzeit sehr hoch. Trockenheit und Windböen tun ihr Übriges für das Aufkommen von Pollenstürmen. Fegte ein solcher vor wenigen Tagen noch durchs Rheintal, sendet uns ein Leserreporter nun Bilder aus Frastanz – Blickrichtung Amerlugalpe. Das Foto zeigt, wie sie in eine imposante gelbe Wolke gehüllt ist.