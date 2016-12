Wieder Bericht über Queen-Unterstützung für Brexit

In ihrer Weihnachtstag-Ansprache sparte die Queen das Thema Brexit aus - © APA (AFP)

Monate nach der Entscheidung der Briten für den Austritt aus der Europäischen Union wird in London wieder über die Haltung der Königin spekuliert. Die Politikchefin des Senders BBC, Laura Kuenssberg, sagte in einer Radiosendung am Montag, eine Quelle habe ihr vor dem Referendum im Juni berichtet, Queen Elizabeth habe sich klar für einen Austritt ausgesprochen.