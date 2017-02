Wieder Baustellen- und Baggerbesetzungen wegen Murkraftwerk

Die Polizei versuchte die Gegner zum Verlassen des Areals zu bewegen - © APA (Archiv)

Die Baustelle des Murkraftwerks Puntigam ist am Mittwoch in der Früh wieder von Projektgegnern und Umweltschützern besetzt worden. Menschen setzten sich auf Baumaschinen, weshalb die Arbeiten in diesem Bereich vorübergehend eingestellt wurden, wie Polizei und ein Sprecher des Projektbetreibers Energie Steiermark bestätigten. Die Polizei versuchte die Gegner zum Verlassen des Areals zu bewegen.