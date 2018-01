Wieder Angriff in russischer Schule - Sechs Verletzte

Beim dritten Angriff in einer russischen Schule innerhalb einer Woche hat ein Schüler sechs Menschen verletzt. Der Bursch griff am Freitag in Ulan-Ude in der sibirischen Region Burjatien Schüler einer siebenten Klasse mit einer Axt an, wie das Staatliche Ermittlungskomitee in Moskau mitteilte. Außerdem zündete er im Klassenzimmer einen Molotowcocktail.

Verletzt wurden fünf Schüler und eine Lehrerin. Auch der mutmaßliche Täter sei nach einem Selbstmordversuch ins Krankenhaus gebracht worden.

Erst am Montag hatten zwei Schüler höherer Klassen in der Stadt Perm am Ural Grundschüler mit Messern angegriffen – es gab 15 Verletzte. Am Mittwoch stach ein 16-Jähriger in einer Dorfschule im sibirischen Gebiet Tscheljabinsk auf einen Mitschüler ein.

Der Präsidentenvertreter für Sibirien, Sergej Menjailo, schloss einen Zusammenhang der Vorfälle nicht aus. “Ich bin sicher, dass die Ermittlungen ergeben werden, dass es einen Organisator gibt”, sagte er laut Agentur Interfax. Die Behörden richteten den Blick auf Gruppen in sozialen Netzwerken, die sich mit Amokläufen an Schulen beschäftigen. Solche Gruppen würden gesperrt, kündigte das russische Telekommunikationsministerium an.