Wieder Angriff auf U-Bahn-Stiege in Berlin

Eines der von der Polizei veröffentlichten Fahndungsfotos - © APA (dpa/Polizei Berlin)

Kurz nach dem Prozess um den Berliner U-Bahn-Treter löst ein neuer und ähnlicher Fall Empörung aus. Ein 38-jähriger Mann wurde im U-Bahnhof am Berliner Alexanderplatz brutal eine Stiege hinuntergestoßen. Der Angriff ereignete sich bereits in der Nacht auf 11. Juni. Die Polizei veröffentlichte am Dienstag Fahndungsfotos von der Tat und dem mutmaßlichen Täter.