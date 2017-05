Wie umgehen mit chronisch kranken Kinder in der Schule?

Laut einem Bericht des “ORF Vorarlberg” leidet jedes fünfte Kind in Österreich an einer chronischen Erkrankung. Heruntergebrochen auf Vorarlberg bedeutet das, dass von rund 48.000 Pflichtschülern etwa 9.600 an einer chronischen Erkrankung leiden. In all diesen Fällen würden individuelle Lösungen gesucht, berichtet Kompartscher.

Oft übernehme ein Lehrer die medizinische Versorgung der betroffenen Schüler. Dieser müsse dann aber ärztlich eingewiesen sein und von den Eltern beauftragt werden. Es gebe aber auch Fälle, in denen die mobile Hauskrankenpflege die Versorgung auch in der Schule übernehme.

“Zu großes Spektrum an Erkrankungen”

Von der Forderung der Bundesvolksanwaltschaft, für zukünftige Lehrer eine verpflichtende medizinische Grundausbildung einzuführen, hält der Pflichtschulinspektor jedoch wenig. Das Spektrum an chronischen Erkrankungen sei viel zu groß, ein Grundkurs würde da kaum einen Fall abdecken können.

Dem gegenüber stellt er eine Reform des Schulärztesystems. Seiner Ansicht nach müsste darin verankert werden, wie oft und wie lange Schulärzte an Schulen anwesend sein müssten. Daraus ergebe sich dann die Möglichkeit, chronisch kranke Kinder im Schulalltag von medizinischen Fachpersonal zu versorgen.

