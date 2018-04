Wie schnell fährt ein E-Rolli?

Polizei und Feuerwehr zum anfassen

Mäder Am Donnerstag fand vor dem Schulheim Mäder eine ganz besondere Aktion statt. Die Klasse von Zita Gstach bearbeitet seit September das Thema „Einsatzfahrzeuge“. Nach dem Besuch der Feuerwehr stand der Besuch einer Polizeistation auf dem Programm. Leider gab es keine Möglichkeit mit so vielen Rollifahrern den Posten in Mäder zu besichtigen.