Wie schaut die Zukunft der Pflege aus?

Großes Interesse bei Diskussion mit WIFO Chef Christoph Badelt

Altach. In Zeiten einer immer älter werdenden Bevölkerung ist Pflege und Versorgung der älteren Menschen ein großes Thema in vielerlei Hinsicht. Wie sehen mögliche Konzepte der nächsten Jahre und Jahrzehnte aus? Soll Pflege in einer öffentlichen Einrichtung priorisiert werden? Wie geht es mit der Pflege in den eigenen vier Wänden weiter? Und wie schaut es mit der nötigen Finanzierung aus? Viele Fragen, welche gerade in der teilweise hitzig geführten Debatte rund um die Abschaffung des Pflegeregesses, oft gestellt werden.

Auf Einladung des Landesverbandes der Heim- und Pflegeleitungen Vorarlbergs, referierte dazu der renommierte Universitätsprofessor und gleichzeitig Leiter des Wirtschaftsforschungsinstituts Christoph Badelt im Altacher KOM. Zentrale Fragestellung: „Was ist mir/uns der alte Mensch wert?“ Über 150 Interessierte lauschten den Ausführungen und bekamen so einen tieferen Einblick in die verschiedenen Teilbereiche der Altenpflege. Badelt veranschaulichte in seinem Impulsvortrag u. a. den markanten Anstieg des Finanzaufwandes für Pflegedienstleistungen in den nächsten 50 Jahren und betrachtete die „Gesundheit“ des Menschen auch als ökonomische Herausforderung.