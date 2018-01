Wie klingt Wien? - Forscher erstellen musikalische Landkarte

Vom Walzer bis zum Wiener Lied - Musik prägt Wiens Image wie keine andere europäische Stadt. Ein interdisziplinäres Forschungsprojekt widmet sich nun den Verbindungen von Musik, Politik und Gesellschaft und versucht, das klanglich-akustische Wien von 1945 bis heute zu rekonstruieren. Untersucht werden Festveranstaltungen im öffentlichen Raum - von den Feiern am 1. Mai bis zum Popfest.

“Im Zentrum des Projekts steht die Frage, wie Musik zu städtischer Symbolpolitik funktionalisiert wird”, erklärte Projektleiterin Susana Zapke, Prorektorin an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien, in einer Aussendung. Das Vorhaben mit dem Titel “Interactive Music Mapping Vienna” wird vom Wissenschaftsfonds FWF gefördert und soll die musikgeschichtlichen Zusammenhänge mit neuesten Technologien erfahrbar machen.

Dafür kooperieren die Wissenschafter mit der Technischen Universität (TU) Wien. Am dortigen Institut für Software-Technologien und Interaktive Systeme arbeiten Informatiker an Visualisierungsmethoden, um Geschichte interaktiv erlebbar zu machen. Gemeinsam wird eine virtuelle Plattform erstellt, die den “Klangteppich der Stadt” multimedial – also mit kartografischen Darstellungen, Text-, Bild-, Video- und Audiodateien – darstellt.