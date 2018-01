Wie funktioniert aha plus?

Am Donnerstag, 1. Februar 2018 findet in der Mittelschule Bludenz ein kostenloser Einführungsworkshop zum neuen Anerkennungssystem aha plus statt.

Eingeladen sind VertreterInnen interessierter Vereine und Organisationen aus der Region.

Seit November 2017 ist das neue Anerkennungssystem aha plus für engagierte Jugendliche in Vorarlberg online. 12- bis 24-Jährige, die sich über die normale Mitgliedschaft hinaus in einem Verein, einer Organisation, Initiative oder der Gemeinde einbringen, können mit aha plus Punkte für ihr Engagement sammeln, die wiederum gegen eine wertvolle Anerkennung eingelöst werden können. Vereine und Organisationen machen durch aha plus ihre Jugendarbeit noch besser sichtbar und Freiwilligentätigkeit bei Jugendlichen attraktiv. Indem sie ihre Tätigkeiten auf aha plus online stellen, erreichen sie mehr und neue Jugendliche. Und: Engagierte Jugendliche erhalten Vereine und Organisationen lebendig!

aha plus kennen lernen

aha plus ist ein Online-Tool und einfach anwendbar. Um aha plus kennen zu lernen finden in ganz Vorarlberg Einführungsworkshops für Vereine und Organisationen statt. Infos und Anmeldungen unter www.ahaplus.at oder Tel. 05572-522 12. Der nächste Workshop findet am 1. Februar in Bludenz statt.

aha plus Einführungsworkshop

Termin: Donnerstag, 1. Februar 2018, 18.30 Uhr

Ort: MS Bludenz, Schillerstraße 6