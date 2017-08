Wie fremdes Geld in Jacke des Angeklagten gelangt ist

Wie ist das fremde Geld in die Jacke des Angeklagten gelangt? Der Beschuldigte sagte, er habe die 2000 Euro nicht gestohlen. Er könne sich den Vorgang nicht erklären. Jemand anderer müsse ihm den Geldbetrag unterschoben haben, vielleicht das Opfer oder ein unbekannter Dritter.

Die Gerichte allerdings gingen davon aus, dass der Angeklagte der Täter war. Der mit zwei Vorstrafen belastete Mann wurde rechtskräftig wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 400 Euro (100 Tagessätze zu je vier Euro) verurteilt.

Im Berufungsverfahren hat das Landesgericht Feldkirch jetzt das bezirksgerichtliche Ersturteil bestätigt. Demnach hat sich die Straftat so ereignet: Der Angeklagte saß zusammen mit einer Frau in einem Gastlokal. Die Begleiterin suchte die Toilette auf. Währenddessen nahm der Angeklagte 2000 Euro aus ihrer Handtasche. Das Geld wurde später in der Innentasche seiner Jacke gefunden.

Verteidigerin Fatma Isekoglu brachte im Berufungsprozess vor, die Alkoholisierung ihres Mandanten zur Tatzeit sei vom Bezirksgericht nicht ausreichend berücksichtigt worden. Beim Angeklagten sei eine Alkoholkonzentration von knapp unter zwei Promille im Blut gemessen worden, merkte dazu Richterin Angelika Prechtl-Marte an. Damit sei seine Zurechnungsfähigkeit jedoch nicht aufgehoben, sondern erheblich eingeschränkt gewesen. Dem sei bei der Strafbemessung Rechnung getragen worden.

Schwerer Stand

Die verhängte Geldstrafe sei keine strenge Sanktion, so die Vorsitzende des Berufungssenats. Eine Diversion mit einer Geldbuße sei daran gescheitert, dass der Angeklagte den Tatvorwurf in Abrede gestellt habe. Von einer besonders verlockenden Gelegenheit, die sich strafmildernd auswirken würde, könne bei dem Diebstahl im Lokal nicht gesprochen werden.

Nach der Verhandlung trös­tete ein beisitzender Richter die Verteidigerin: Sie habe in dem Strafverfahren einen schweren Stand gehabt.

