„Wie Erziehung gelingen kann“ mit Psychologe Harald Anderle

Bludenz. Der Referent Harald Anderle gibt neue Ansätze für den Alltag mit Kindern. Am Donnerstag, 12. April 2018, findet um 18.30 Uhr im Rathaus Bludenz, im 3. Stock, Stadtvertretungssaal, der Vortrag „Wie Erziehung gelingen kann“ statt.

Alte Bilder wie autoritäre oder antiautoritäre Erziehung haben längst ausgedient. Neue Theorien sprechen eine ganz andere Sprache. Aber was ist wirklich dran? Kann im Erziehungsalltag davon profitiert werden? Bieten die Theorien Orientierung in einer Zeit, in der einerseits so viele Möglichkeiten gegeben sind und andererseits den Kindern Sicherheit vermittelt und Halt gegeben werden soll?