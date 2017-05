„Wie der Vater so der Sohn“

Die Ski-Golf-Weltmeisterschaft fand am vergangenen Wochenende in Kaprun und Zell am See statt. Gleich nach der schriftlichen Mathematik-Matura fuhr der 20jährige Innerbrazer Michael Vonbank nach Kaprun, um am nächsten Tag am ersten Tag der Ski-Golf-Weltmeisterschaft teilzunehmen. Der Maturant am Sportgymnasium Dornbirn konnte sich bereits beim Skirennen in einem Teilnehmerfeld mit 200 Rennläufern aus der ganzen Welt schon sehr gut in Szene setzen. Auch sein Vater Othmar Vonbank, der ebenfalls an diesem großen Event teilnahm, konnte das Skirennen mit Bravour meistern. Auf das Skirennen folgten zwei Tage mit Golfrunden. Die Landes- und Vizelandesmeister der Ski-Golf-Landesmeisterschaft, die vor einigen Wochen in Rankweil stattfand, traten die Golfrunden konzentriert und sehr gut vorbereitet an.

Weltmeisterkugel

Schon nach der ersten Runde hatte Michael Vonbank nur noch einen kleinen Rückstand auf den Führenden in der Juniorenklasse. Auch sein Vater konnte sehr gut mithalten und spekulierte ebenfalls mit einem Stockerlplatz in der Gesamtwertung. Nach der zweiten Golfrunde am Samstag stand es dann fest. Michael Vonbank konnte mit einer Top-Golfrunde den bisher führenden Sam Maes überholen und bei der Siegerehrung überglücklich die Weltmeisterkugel und die Goldmedaille auf dem obersten Stockerlplatz in Empfang nehmen. In der Gesamtwertung platzierte er sich bei insgesamt 196 gewerteten Teilnehmern am ausgezeichneten vierten Platz. Othmar Vonbank spielte ebenfalls eine sehr gute zweite Golfrunde und durfte sich am Abend über die Bronzemedaille in der Kategorie Masters 1 freuen. Alle Ergebnisse sind unter www.skigolfworldcup.com abrufbar. Gratulation an beide Sportler für ihre tollen Leistungen!