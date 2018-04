Wider die Banalität des Lebens

Der Maler und Zeichner Christian Geismayr stellt seine Werke im Milk-Ressort aus.

„Der Betrachter erweckt das Bild zum Leben“, drückte es Gfader aus. Die Resonanz des Publikums ist auch das, was sich der Künstler selber wünscht. In Göfis werden nun Werke gezeigt, die während der vergangenen sieben Jahre im Dornbirner Atelier des Künstlers entstanden sind. Christian Geismayr, der auch als Kunstpädagoge unterrichtet, ist in der Malerei schon früh ein Meister der Langsamkeit gewesen. Noch bevor es vieles in der Slow Version gab, hat er die Verlangsamung im Prozess des Malens praktiziert. Geismayr produziert nicht Gemälde, er erarbeitet die Leinwand im Sinne des Wortes und wendet unterschiedliche Techniken für den Bildaufbau an. Nicht selten verklebt er kleine Stücke diverser Materialien für mehr Textur. „Am Bild Mitropa habe ich ein ganzes Jahr gearbeitet“, unterstrich der Künstler den langen Weg. Das Werk ist in Mischtechnik auf Leinwand, in der Größe von 150 x 120 cm, ausgeführt.