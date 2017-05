Wichtige Partien für RHC Dornbirn in Villach

Den Beginn machen die Herren der zweiten Garde am Samstag um 17 Uhr, danach treffen die beiden U20-Teams aufeinander bevor dann am Sonntag um 11 Uhr die Gastgeber Serienmeister Dornbirn herausfordern.

Die Villacher stehen zu Hause schon einwenig unter Zugzwang, wollen sie noch ein Wörtchen um den Titel mitsprechen. Nach der Heimpleite gegen Wolfurt dürfen sich die Red Lions in der Ballsporthalle Lind keinen Ausrutscher mehr leisten. Dornbirns Reserve hätte theoretisch noch die Chance auf einen Medaillenrang, bräuchte jedoch in Villach ein Überraschungssieg. Zudem tritt die zweite Garnitur am Samstag das Auswärtsspiel ohne Kapitän Witzemann an.

Bei den U20-Junioren geht es für den Schweizer Vizemeister um die Titelverteidigung im Rahmen der österreichischen Meisterschaft. Die Kaul-Truppe befindet sich in Topform und will diese auch in Villach auf den Platz bringen. Mit einem vollen Erfolg will man der Titelverteidigung ein ganzes Stück näher kommen.

Nach dem unglücklichen Halbfinal-Aus in der Schweizer Meisterschaft können sich die Mannen um Coach Jesus Gende nun voll und ganz auf die österreichische Meisterschaft konzentrieren. Dass sich der amtierende österreichische Meister in Hochform befindet, zeigt der Derbysieg gegen Wolfurt. Trotz der müden Beine vom Vortagspiel in Montreux wurden die Hofsteiggemeindler zu Hause mit 6 : 2 bezwungen. Nach wie vor müssen die Dornbirner auf das Kärntner Stürmerduo Parfant / Huber aufpassen, auf das Konto der beiden torgefährlichen Spieler gehen auch heuer wieder mehr als die Hälfte der geschossenen Tore in der italienischen Serie B. Obwohl es in der Draustadt nie leicht zu spielen ist, will sich der Titelaspirant keinen Umfaller leisten. Die Messestädter wollen an die bisherige Saisonleistung anknüpfen und die Rückreise nicht ohne drei Punkte im Gepäck antreten.

Österreichische Meisterschaft

Samstag, 3. Juni 2017, Ballsporthalle Lind

17 Uhr, Herren, RHC Villach – RHC Dornbirn II

19 Uhr, U20, RHC Villach – RHC Dornbirn

Sonntag, 4. Juni 2017, Ballsporthalle Lind

11 Uhr, Herren, RHC Villach – RHC Dornbirn