WhatsApp-Messenger für Firmen kurz vor der Einführung

WhatsApp plant ein spezielles Business-Feature für die App, das von Unternehmen genutzt werden kann. Es soll den Firmen die Möglichkeit bieten, via WhatsApp direkt mit ihren Kunden zu kommunizieren. WhatsApp Business soll nun kurz vor der Veröffentlichung stehen. Das behaupten die für gewöhnlich sehr gut informierten Leaker von “WABetaInfo”.

Mit der Business-App wird es für Firmen dann möglich sein, den Kunden zielgerichtet Nachrichten und Videos zu schicken und die Kommunikation zwischen Unternehmen einfacher zu gestalten. Laut eines Reuters-Berichts testet WhatsApp das Business-Modell bereits mit einigen Start-Ups. Welche Möglichkeiten es gäbe, zeigt das Beispiel des Start-Ups Cowlar.

NEW WHATSAPP PLATFORM FOUND:

WhatsApp Small and Medium Business for Android.

Note that this is a new application and it’s not available yet.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 28. April 2017