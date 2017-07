Whatsapp-Konkurrent? Amazon plant wohl Messenger “Anytime”

Wie “aftnews.com” berichtet, hat Amazon eine Kundenumfrage gestartet, um herauszufinden, welche Features sich die User von einem Messenger wünschen. Die App “Anytime” soll nun all das vereinen und sogar Features von sozialen Netzwerken besitzen.

Hauptfunktion soll aber das Versenden von Nachrichten, Sprachnachrichten und Videoanrufen sein. Besonderen Wert solle wohl auch auf die Sicherheit und die Verschlüsselung der Nutzerdaten gelegt werden. Wichtige Nachrichten könnten so “sicher wie Bankdaten” verschlüsselt werden. Da es in “Anytime” auch Möglichkeiten zum Amazon-Shopping geben soll, wäre eine sichere Bedienung natürlich ein Muss.

Keine Handynummern nötig

Das Außergewöhnlich an der App soll sein, dass “Anytime” keine Handynummern brauche, um Freunde hinzuzufügen. Allein mit einem “@” vor dem Name soll jede beliebige Person erreicht werden können. Wie das allerdings möglich ist, oder ob sich die App dazu doch mit einem sozialen Netzwerk verbindet, steht noch in den Sternen.

Auch wie das Konzept genau aussieht und wann die App auf den Markt kommen soll, ist derzeit nicht bekannt. Eine offizielle Bestätigung von Amazon steht noch aus.

(red.)