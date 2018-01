WhatsApp geht gegen Spam-Nachrichten vor

WhatsApp will ein Frühwarnsystem starten, welches lästige Spam-Nachrichten und Kettenbriefe schon vorab erkennen soll. Die Funktion wird in der aktuellen Beta-Variante bereits getestet.

Laut einem Bericht von “WABetaInfo” soll die neue Funktion alle Nachrichten überprüfen, die an eine große Anzahl an Empfänger verschickt werden. Ein entsprechender Hinweis erscheint beim Nutzer, sobald die Nachricht vom Filter als Spam oder Kettenbrief eingestuft wird. So wird bereits vor dem Öffnen der Nachricht gewarnt, dass es sich wahrscheinlich um ungewollten Spam handelt.