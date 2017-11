Im November 2017 startet das Nofler Chörle eine außergewöhnliche Konzertreihe mit drei Konzerten in drei Pfarrkirchen. Mit Liedern und Gospels zum Thema "What a Wonderful World" will der Chor in einer Welt voller Unfrieden und Katastrophen Lebensfreude vermitteln.

FELDKIRCH Bei der Konzertreihe gelangen weltliche und geistliche Lieder sowie Gospels zum Thema “What a Wonderful World” zur Aufführung. Gerade weil die Welt immer wieder von Unfrieden, Kriegen und Katastrophen erschüttert wird, will der Chor mit seinen Liedern Lebensfreude vermitteln, auf das Positive schauen und einen kleinen Beitrag zur Völkerverständigung leisten.

Mit Band begleitet

Begleitet wird das Nofler Chörle von einer vierköpfigen Band, umrahmt mit professioneller Ton- und Lichttechnik. Der Chor freut sich über Ihren Besuch und Ihre freiwillige Spende.

Seit über 30 Jahren

Das Nofler Chörle, ein Chor mit knapp 50 SängerInnen, ist ursprünglich als Jugendchor der Pfarre Nofels entstanden und besteht nun schon seit über 30 Jahren. Geleitet wird das Nofler Chörle von Leo Summer, der immer wieder neue musikalische Ideen mit einbringt. Neben zahlreichen Messgestaltungen und dem Singen bei Festen, tritt der Chor in regelmäßigen Abständen im Rahmen von schwungvollen Konzerten und

beim Wertungssingen in Erscheinung.

Nofler Chörle “What a wonderful world?!”

Pfarrkirche Nofels: Sonntag, 5. November 2017, 18.00 Uhr

Pfarrkirche Mellau: Freitag, 10. November 2017, 19.00 Uhr

Pfarrkirche Altach: Sonntag, 12. November 2017, 18.00 Uhr