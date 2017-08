WG Götzis lädt zur Lifestyle- und Modenacht

So viele Geschäfte wie nie zuvor öffnen an diesem Abend ihre Pforten und bieten die neuesten Trends und ausgesuchten Lifestyle. Und das in einem unvergesslichen Ambiente mit Themenpartys und tollen Aktionen.

Das Götzner Zentrum verwandelt sich in eine stimmungsvolle Flanierzone mit internationalen Top Marken für die ganze Familie. Mit Shows, angesagten DJs und spektakulären Überraschungen wird an diesem Abend ein einzigartiges Shoppingerlebnis geboten.

Die Geschäfte warten mit speziellen Angeboten und Aktionen, die es nur an diesem Abend gibt und das Ganze ist mit Götzner Gastlichkeit verknüpft. Es besteht wieder die Möglichkeit, in Götzis einen unvergesslichen Abend zu erleben.

Factbox:

Lifestyle & Modenacht

Götzis – Zentrum

Freitag 8. September

18:05 bis 22.05 Uhr

Rahmenprogramm

Aktionen und Live-Musik

www.wg-goetzis.at