Wetterwarnung vor Starkregen in Vorarlberg

Für den Zeitraum von Montagabend bis Dienstagnachmittag prognostiziert die Landeswarnzentrale starke Niederschläge.

Grund dafür soll ein Mittelmeertief sein, das sich mit einem Tief über Osteuropa zu einem Tiefdruckkomplex verbindet. Meteorologen rechnen daher mit starken Niederschlägen, die sich in relativ kurzer Zeit an der Alpennordseite entladen werden. Regnen soll es in ganz Vorarlberg, am stärksten soll der Niederschlag im Leiblachtal, dem Vorderwald und dem Kleinwalsertal werden.