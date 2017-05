Wetter zunÃ¤chst weiter sonnig und heiÃŸ – Ab Dienstag gewittrig

Die Temperaturen erreichen aber weiterhin bis zu 28 Grad, so die Prognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Sonntag. Der Montag ist nochmals sehr sonnig und warm. Es zeigen sich aber auch schon ein paar hohe Schleierwolken am Himmel und über dem Bergland entstehen mehr Quellwolken als zuletzt. Lokal können sich sogar einzelne Wärmegewitter entladen, bevorzugt am Alpenhauptkamm von Vorarlberg bis nach Oberkärnten. Insgesamt ist die Gewitterneigung aber noch gering. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Südwest. Frühtemperaturen sechs bis 16 Grad, Tageshöchsttemperaturen 25 bis 32 Grad.

Bereits am Morgen und am Vormittag ziehen am Dienstag erste kurze Regengüsse übers Ländle. Insgesamt überwiegen in der ersten Tageshälfte aber noch die trockenen, sonnigen Phasen. Am Nachmittag entstehen in der schwül-warmen Luftmasse verbreitet gewittrige Schauer, wobei der Schwerpunkt über dem Bergland liegt. Tiefstwerte: 13 bis 17 Grad. Höchstwerte: 24 bis 27 Grad.

Es wird wechselhafter

Vorarlberg bleibt am Mittwoch im Einflussbereich feuchter und warmer Luft. Gewittrige Regenschauer kann es den ganzen Tag über geben, wobei es am Vormittag noch meist trocken und freundlich ist. Tiefstwerte: 12 bis 16 Grad. Höchstwerte: 23 bis 26 Grad.

Am Donnerstag geht es wechselhaft weiter. Wahrscheinlich überwiegen die Wolken und in der feuchten und warmen Luft gibt es vor allem in der zweiten Tageshälfte wieder verbreitet gewittrige Regenschauer. Tiefstwerte: 12 bis 15 Grad. Höchstwerte: 22 bis 25 Grad. Schwacher Hochdruckeinfluss bringt am Freitag leichte Wetterberuhigung. Im Rheintal und im Vorderwald verläuft der Freitag voraussichtlich trocken und recht sonnig. Im Bergland sind noch ein paar Schauer dabei.