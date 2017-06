Bis zu 33 Grad Celsius werden heute in Vorarlberg erwartet. Am Vormittag ziehen ein paar lockere Wolkenfelder über den Gipfeln durch, am Nachmittag bilden sich über dem Bergland zahlreiche Quellwolken. Am Abend entstehen daraus einzelne, kräftige Wärmegewitter. Die Höchstwerte liegen zwischen 28 und 33 Grad Celsius.

Auch der Mittwoch wird recht sonniges Wetter und erneut hochsommerliche Temperaturen von bis zu 33 Grad Celsius bringen.

