Wettbüro-Überfall in Salzburg war fingiert

Im fortgesetzten Prozess um einen bewaffneten Überfall auf ein Wettbüro in der Stadt Salzburg am 28. Oktober 2017 ist der 23-jährige Angeklagte nicht wegen Raubes, sondern wegen Diebstahls zu neun Monaten teilbedingter Haft, davon drei Monate unbedingt, verurteilt worden.

Der Angeklagte schilderte, dass der 19-jährige Serbe dem Mittäter am Telefon den Überfall vorgeschlagen und gemeint habe, die geplante Beute von 5.000 Euro werde durch drei geteilt. “Wir sind in das Wettlokal gegangen, das Geld lag auf dem Tisch”, sagte der geständige Angeklagte am ersten Prozesstag zur vorsitzenden Richterin Gabriele Glatz.

Die Staatsanwaltschaft beantragte am Donnerstag ein Strafverfahren gegen den 19-Jährigen und den Türken wegen Beteiligung am Diebstahl, falscher Beweisaussage und Verleumdung. Der verurteilte Asylwerber aus Afghanistan gab als Motiv Geldnot an. Der Mann hat den unbedingten Strafanteil von drei Monaten bereits in der U-Haft abgesessen und wurde heute enthaftet. Er wurde auch noch wegen Körperverletzung und Drogenhandels verurteilt.