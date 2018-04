Westwien sichert sich Heimrecht im Viertelfinale

Obwohl der Alpla HC Hard über fast die gesamte Spielzeit führte, endete die Partie in der Südstadt mit einem 25:25-Remis. Damit überholen die Wiener Bregenz und sichern sich das Heimrecht im Viertelfinale.

Beim Duell zwischen Westwien und dem Alpla HC Hard zum Abschluss der Bonusrunde in der Handball Liga Austria war Bregenz interessierter Beobachter. Denn bei einem Harder Sieg würden die Festspielstädter auf dem vierten Rang bleiben und damit im Viertelfinale Heimrecht genießen. Bei einem Punktgewinn von Westwien würden die Bregenzer auf Rang fünf zurückfallen.

Hard-Coach Petr Hrachovec sprach schon vor dem Duell davon die Partie ernst zu nehmen, obwohl den Roten Teufeln Platz eins nach der Bonusrunde nicht mehr zu nehmen war. Dementsprechend konzentriert begann die Ländle-Sieben in der Südstadt auch, von Beginn an lagen die Harder voran. Zeitweise konnten sich Tanaskovic & Co einen Vorsprung von fünf Treffern erspielen, bis zur Pause verkürzten die Gastgeber bis auf 10:13.