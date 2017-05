Westwien glich in HLA-Halbfinale gegen Hard aus

Westwien hat im Halbfinale der Handball Liga Austria (HLA) gegen den HC Hard den Ausgleich geschafft. Die Wiener gewannen am Sonntag in Maria Enzersdorf mit 30:29 (14:14), womit es in der “best of three”-Serie 1:1 steht. Damit kommt es am Samstag in Hard zum Entscheidungsspiel, der Sieger fordert im Finale Titelverteidiger Fivers Margareten.

In der ersten Viertelstunde dominierte Hard die Partie und lag mit fünf Toren (10:5) in Führung. Doch die Wiener, die sich auf einen überragenden Torhüter Florian Kaiper verlassen konnten, kämpften sich zurück. Nach einem 14:14 in der Pause entwickelte sich in der zweiten Hälfte ein Krimi, bei dem keine Mannschaft mit mehr als zwei Toren davonziehen konnte. Der fünffache Meister aus Vorarlberg versuchte es meist mit einem siebenten Feldspieler, kassierte dadurch aber auch drei Treffer ins leere Tor. Auch Westwien-Torhüter Kaiper konnte sich so in die Schützenliste eintragen. In der 55. Minute lag Westwien mit zwei Toren zurück, schaffte aber wieder den Ausgleich. Nach einem parierten Siebenmeter von Zweier-Torhüter Sandro Uvodic (59.) bei Gleichstand gelang 14 Sekunden vor Schluss der umjubelte Siegestreffer. (APA) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken