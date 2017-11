West Ham will Arnautovic laut britischen Medien verkaufen

Laut britischen Medienberichten könnte die Zeit von Marko Arnautovic bei West Ham United schon nach wenigen Monaten wieder zu Ende gehen. Wie der "Mirror" und die "Sun" berichteten, will der neue "Hammers"-Coach David Moyes den österreichischen Fußball-Teamspieler möglicherweise schon in der Winter-Transferzeit wieder verkaufen.

Arnautovic war im Sommer unter dem am Montag gefeuerten Trainer Slaven Bilic um 28 Millionen Euro von Stoke City geholt worden, blieb bei den Londonern aber bisher unter den Erwartungen. David Moyes muss bei seiner Trainerpremiere aller Voraussicht nach auf Stürmer Javier Hernandez verzichten. Der 29-jährige Stürmer erlitt am Freitag beim 3:3-Remis von Mexikos Nationalteam gegen Belgien wohl eine Muskelverletzung im Oberschenkel, er musste deshalb in seinem 100. Länderspiel in der 51. Minute ausgetauscht werden. Das Länderspiel gegen Polen am Montag verpasst der Ex-Deutschland-Legionär damit fix, am Sonntag in einer Woche geht es in der Meisterschaft auswärts gegen Watford weiter.