West Ham ging bei Arnautovic-Debüt bei ManUnited 0:4 unter

Manchester United startete überzeugend in die neue Saison. Neuzugang Romelu Lukaku zeigte mit einem Doppelpack (33., 52.), warum die “Red Devils” für ihn kolportierte 85 Millionen Euro an Everton überwiesen haben. Für Arnautovic waren 27 Millionen an Stoke City fällig. Der 28-jährige Wiener spielte in seinem ersten Pflichtspiel für West Ham durch. Neben seinem Lattenkopfball schoss er auch einmal über das Tor (77.).

United ließ aber sehr wenig zu. Der vor Offensivmann Arnautovic als Solostürmer eingesetzte Mexikaner “Chicharito” Hernandez kam überhaupt nicht zur Geltung. Im Finish sorgten die Franzosen Anthony Martial (87.) und Paul Pogba (90.) für klare Verhältnisse – und dafür, dass das Team von Jose Mourinho nach der ersten Runde von der Tabellenspitze lacht.

Erfolgreich startete auch Vizemeister Tottenham. Die Londoner setzten sich mit ÖFB-Verteidiger Kevin Wimmer auf der Bank bei Aufsteiger Newcastle United mit 2:0 durch. Die Tore fielen allerdings erst in numerischer Überlegenheit nach Rot für Newcastles Jonjo Shelvey (50.). Der starke Dele Alli (61.) und der Waliser Ben Davies (70.) trafen. Die Vorarbeit leistete jeweils der umworbene Däne Christian Eriksen.

(APA)