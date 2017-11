Wesley Snipes kommt für die Premiere von The Recall nach Bregenz

Der Countdown läuft: Am Donnerstag kommt Wesley Snipes nach Bregenz und wird bei der Premiere von The Recall live dabei sein. In dem Science Fiction-Film spielt Wesley Snipes einen Astronauten, der von Aliens entführt wurde. An seiner Seite: Die Vorarlberger Schauspielerin Laura Bilgeri.

Am Donnerstag-Abend, Einlass ab 19 Uhr, beehrt Wesley Snipes Vorarlberg. Der Hollywood-Star spielt an der Seite von Laura Bilgeri im Film The Recall einen Astronauten, der von Aliens entführt wurde. Die Vorarlberg-Premiere von The Recall findet exklusiv im ehrwürdigen Metro Kino in Bregenz statt. VOL.AT, VN, Antenne Vorarlberg und WANN & WO haben im Vorfeld exklusiv für alle Leserinnen und Leser Karten verlost.

Wesley Snipes: Action-Star aus Hollywood

Wesley Snipes gehört zu den Top-Actions-Stars in Hollywood und wurde durch Filme wie die “Blade”-Trilogy, “Auf der Jagd”, “Demolition Man”, “New Jack City” oder “Moneytrain” weltbekannt. Snipes wurde für sein Filmschaffen auch ein Ehren-Doktortitel in Geisteswissenschaften und Bildender Kunst (humanities and fine arts) verliehen. Für die exklusive Vorarlberg-Premiere bringen wir Wesley Snipes ins Ländle.